IFFHS: Ο Ολυμπιακός στην 54η θέση, που βρίσκονται Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης

O Ολυμπιακός ανέβηκε μία θέση, για να βρεθεί 54ος με 206 βαθμούς, στη νέα παγκόσμια κατάταξη της, με τις 506 κορυφαίες ομάδες, που ανακοίνωσε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) - Που βρίσκονται οι υπόλοιποι

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε 93ος με 161,5 βαθμούς, μπροστά από τον ΠΑΟΚ (127ος από 135ος με 136 βαθμούς). Ακολουθεί η ΑΕΚ στην 262η -από την 300η θέση- (87), με τον Άρη να συμπληρώνει την ελληνική πεντάδα, στην 440η, από την 414η θέση (61,5).

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν (543 βαθμοί), μπροστά από την Ρεάλ Μαδρίτης (494 βαθμοί) και την Τσέλσι (483). Η Ίντερ παρέμεινε 4η (460) , ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Μπαρτσελόνα (425).

Στο «τοπ-100» βρίσκονται 65 ομάδες από την UEFA, 25 από την CONMEBOL, τέσσερις από την AFC, και την CAF και δύο από την CONCACAF, ενώ υπάρχουν 36 διαφορετικές χώρες (UEFA 23, CONMEBOL 7, AFC 2, CONCACAF 2, CAF 2). Η Βραζιλία έχει 10 συλλόγους, 9 η Ιταλία και 8 η Αγγλία.