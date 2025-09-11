Η κατάσταση του Πορτογάλου σταρ του Παναθηναϊκού, η επιστροφή και η... παρέα του Γιάννη Παπαδόπουλου στο Καραϊσκάκη, η ντροπή της Superleague 2, η πώληση του Ζίνι. Χαμός στις Φήμες!

*Ο Γιάννης Παπαδόπουλος επέστρεψε στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την περασμένη Δευτέρα ήταν στις σουίτες του “Γ.Καραϊσκάκης” και παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής με τη Δανία. Παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν έχει δει από τα επίσημα του φαληρικού γηπέδου, αλλά στο ματς της Γαλανόλευκης έδωσε το “παρών”. Μάλιστα, λέγεται πως συνοδεύονταν από πρόσωπο έκπληξη. (LIVE SPORT)

*Τη στιγμή που γίνονται προσπάθειες στο ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και να εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα, η Superleague 2 με την επικοινωνιακή πολιτική της γυρίζει δεκαετίες πίσω. Σε καταστάσεις που δεν τιμούν κανένα και την εκθέτουν ανεπανόρθωτα, με πρώτο φυσικά τον πρόεδρό της, Πέτρο Μαρτσούκο. Είναι αδιανόητο εν έτη 2025 η δεύτερη επαγγελματική λίγκα της χώρας να αρνείται να προσλάβει υπεύθυνο στο Γραφείο Τύπου. Η απελθούσα -κι εξαιρετική στα καθήκοντά της- Κωνσταντίνα Μαργαρίτη, αποχώρησε από το πόσtο το προηγούμενο διάστημα και η διοίκηση του συνεταιρισμού, σύμφωνα με την μέχρι πρότινος ενημέρωση που υπήρχε, δεν σκόπευε να βρει αντικαταστάτη. (SDNA)

*Αλλαγή μπήκε ο Ζίνι στο ματς που έδωσε η Ανγκόλα και μέσα σε δέκα λεπτά έδωσε ασίστ, έβαλε και γκολ. Δεν αναφέρομαι τυχαία στον παίχτουρα. Έμαθα ότι κάποιος στα Φιλαδέλφεια ισχυρίζεται ότι απ’ τον Ζίνι ο Ριμπάλτα μπορεί να φέρει περισσότερα χρήματα απ’ όσα εισέπραξε η ΑΕΚ για τον Λιβάι. Άρα, ο Αφρικανός θα μπει στη… βιτρίνα, κυρίως στα ευρωπαϊκά ματς. Λεπτομέρειες, προσεχώς! (SPORTDAY)

*Μεγάλη κουβέντα γίνεται εδώ και μέρες εάν ο Ολυμπιακός θα ασκήσει το δικαίωμα που του δίνει η Λίγκα να αναβάλει παιχνίδι του πρωταθλήματος πριν ή μετά από αγώνα για το Τσάμπιονς Λιγκ. Και επειδή μετά την Πάφο υπάρχει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, έχει πέσει στο τραπέζι το θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν δείχνει καμία διάθεση για κάτι τέτοιο. Γενικά δεν είναι προπονητής που του αρέσει να αναβάλλονται παιχνίδια. Προτιμά η ομάδα του να έχει ρυθμό και ματς στα πόδια της. Προς το παρόν δεν φαίνεται να αλλάζει άποψη ο Βάσκο τεχνικός. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Ο Βιτόρια θα ήθελε να έχει τον Ρενάτο Σάντσες σε φόρμα στο ντέρμπι “αιωνίων” τη μεθεπόμενη Κυριακή. Ο 28χρονος άσος δούλεψε εντατικά στη διάρκεια της διακοπής, έχε βελτιώσει τη φυσική κατάστασή του και νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη να δικαιώσει την εμπιστοσύνη του Βιτόρια. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος χαφ θα πίξει βασικός. Είτε την Κυριακή εναντίον της Κηφισιάς, είτε την Τετάρτη στο Κύπελλο με την Καλλιθέα. (LIVE SPORT)

*Όλο αυτό το διάστημα της διακοπής ο Γιάρεμτσουκ βρίσκεται στην πατρίδα του για το θέμα του τραυματισμού του. Ο Ουκρανός φορ, ταλαιπωρείται εδώ και καιρό, έχοντας χάσει μεγάλο διάστημα, όλο το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Όπως όλα δείχνουν, ούτε με Πάφο και Παναθηναϊκό θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. (SPORTDAY)

*Ανεβάζει διαρκώς στροφές στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Ποντένσε, ο οποίος έχει γυρίσει στον Πειραιά με μεγάλη διάθεση για να μπει άμεσα στην ομάδα και να αρχίσει να παίρνει χρόνο. Ο Πορτογάλος πάει πολύ καλά και δείχνει πολύ ορεξάτος και αν το Σάββατο όλα εξελιχθούν όπως τα θέλει ο Μεντιλίμπαρ, θα πάρει έστω και λίγο χρόνο συμμετοχής. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Η Βίκυ Δημητρακοπούλου έχει αρχηγικές τάσεις, ενώ γλιτώνει την ΕΕ και τη νομική υπηρεσία της ΕΠΟ από γκάφες. Ο χρόνος θα δείξει τι μπορεί να πετύχει η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. (LIVE SPORT)

*Κατά τον Βιτόρια η διακοπή του πρωταθλήματος ήρθε την κατάλληλη στιγμή, διότι μπόρεσαν και πήραν ανάσες παίκτες, οι οποίοι έπαιξαν ασταμάτητα στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Πορτογάλος είχε αρχίσει να προβληματίζεται μήπως χάσει κάποιον από μυικό τραυματισμό. (SPORTDAY)