Οριστικά στη Λεωφόρο το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Στο γήπεδο της Λεωφόρου θα διεξαχθεί οριστικά η αναμέτρηση ΟΦΗ-ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εγκαταλείπεται οριστικά η προοπτική του ΟΑΚΑ, μετά την αρνητική απάντηση που δόθηκε στην ΠΑΕ ΟΦΗ για λόγους ασφαλείας κι έτσι ο κυριακάτικος αγώνας με τον ΠΑΟΚ οδηγείται στη Λεωφόρο. 

Υπενθυμίζεται πως η αναμέτρηση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας που κουβαλούν οι Κρητικοί από τον περσινό τελικό του Κυπέλλου. 

Η ανακοίνωση της Λίγκας αναφέρει: 

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του  Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου  και ώρα 21:30 στο γήπεδο "ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" (αντί για Ο.Α.Κ.Α.).

