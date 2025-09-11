Οριστικά στη Λεωφόρο το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Στο γήπεδο της Λεωφόρου θα διεξαχθεί οριστικά η αναμέτρηση ΟΦΗ-ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Εγκαταλείπεται οριστικά η προοπτική του ΟΑΚΑ, μετά την αρνητική απάντηση που δόθηκε στην ΠΑΕ ΟΦΗ για λόγους ασφαλείας κι έτσι ο κυριακάτικος αγώνας με τον ΠΑΟΚ οδηγείται στη Λεωφόρο.

Υπενθυμίζεται πως η αναμέτρηση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας που κουβαλούν οι Κρητικοί από τον περσινό τελικό του Κυπέλλου.

Η ανακοίνωση της Λίγκας αναφέρει:

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ., στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30 στο γήπεδο "ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ" (αντί για Ο.Α.Κ.Α.).