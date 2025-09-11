Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Ρομπερτόνε αρνήθηκε προτάσεις από ΠΑΟΚ και Άρη»

Ο Αργεντίνος χαφ Λούκας Ρομπερτόνε, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας, αρνήθηκε την πρόταση τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη.

Ο 28χρονος μέσος αγωνίζεται από το 2020 στην ομάδα της Αλμερία, ενώ το 2022 ανανέωσε το συμβόλαιο του για έξι χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 2028, προερχόμενος από τις ακαδημίες της Βελέζ Σάρσφλιντ.

Όπως αναφέρουν τα Ισπανικά ΜΜΕ, η πρώην ομάδα του, η Βελέζ, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κινήθηκαν για την απόκτησή του, με τον Αργεντίνο να λέει «όχι» και στις τρεις προτάσεις, παραμένοντας στην Ισπανία.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 28χρονος χαφ δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπι, τον προπονητή της Αλμερία, όντας ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση στην επόμενη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.