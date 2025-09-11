Η UEFA αποφασίζει σήμερα (11/9) – Φαβορί το «Metropolitano» για τον τελικό του Champions League

Η UEFA αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα (11/09) την έδρα του μεγάλου τελικού του Champions League για το 2027 και όλα δείχνουν πως το «Metropolitano» της Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι ο μεγάλος «νικητής».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «El Partidazo de Cope», η οριστική απόφαση θα ληφθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στα Τίρανα, με το γήπεδο των «ροχιμπλάνκος» να βρίσκεται εδώ και μήνες ανάμεσα στα φαβορί για τη φιλοξενία του κορυφαίου ποδοσφαιρικού ραντεβού.

Την ίδια κατεύθυνση είχε αφήσει να εννοηθεί και ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουζάν, ο οποίος είχε υπογραμμίσει ότι το «Metropolitano» πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλά στάνταρ φιλοξενίας και εμπειρία σε μεγάλες διοργανώσεις, το γήπεδο της Ατλέτικο έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Από τα εγκαίνιά του το 2017, έχει αποτελέσει χώρο όχι μόνο για κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και για μεγάλες συναυλίες και εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας.