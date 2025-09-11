Τι είπε πραγματικά ο Ρονάλντο όταν έσπρωξε τον θαυμαστή του: «Μακάρι να πάει να γ@μ…ει» (vid)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το τι ακριβώς είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αντέδρασε έντονα απέναντι σε έναν επίμονο οπαδό.

Κατά την προετοιμασία της εθνικής Πορτογαλίας για τον αγώνα με την Αρμενία στο Γερεβάν, το Σάββατο (06/09), ο Ρονάλντο βρέθηκε σε αμήχανη στιγμή στο λόμπι του ξενοδοχείου όπου διέμενε η αποστολή.

Ένας νεαρός θαυμαστής κατάφερε να παρακάμψει την ασφάλεια και προσπάθησε να βγάλει selfie με τον «CR7», όμως ο σούπερ σταρ τον απώθησε. Λίγο αργότερα, δεύτερος οπαδός κινήθηκε προς το μέρος του, προτού προλάβει να τον σταματήσει η ασφάλεια.

Και οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν τελικά από την αστυνομία, ενώ ο Ρονάλντο αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος, απευθυνόμενος στους ανθρώπους της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ειδική αναγνώστρια χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, ο Πορτογάλος επιθετικός ξέσπασε λέγοντας στον πρώτο οπαδό: «Είπα, όχι άλλο. Φύγε!». Στη συνέχεια, καθώς απομακρυνόταν, φάνηκε να μουρμουρίζει με οργή: «Μακάρι να πάει να γ@μ…ει».