«Η Πούμας διαπραγματεύεται με τον Μαρσιάλ»

Ενδιαφέρον από το Μεξικό έχει προκύψει για τον Γάλλο σταρ της ΑΕΚ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Ο Αντονί Μαρσιάλ "ξέμεινε" τελικά στο ρόστερ της ΑΕΚ καθώς δεν βρέθηκε ομάδα για να παραχωρηθεί και μένει να φανεί ποια θα είναι η διαχείρισή του από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Την ίδια στιγμή πάντως στο Μεξικό υποστηρίζουν ότι για τον Γάλλο σταρ υπάρχει ενδιαφέρον από την Πούμας.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο μεξικανικός σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγματεύασεις με τον επιθετικό της ΑΕΚ για να τον αποκτήσει ενόψει του Απερτούρα 2025, ωστόσο αποτελεί τροχοπέδη το υψηλό συμβόλαιό του, καθώς αρνείται για την ώρα να μειώσει τις απαιτήσεις του.