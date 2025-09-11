Ο Λαπόρτ περιμένει την FIFA για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπιλμπάο

Στον... αέρα παραμένει το μέλλον του Εμερίκ Λαπόρτ, αφού ο Ισπανός στόπερ περιμένει την απόφαση της FIFA για την μετακίνησή του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Οι Βάσκοι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών ήρθαν σε συμφωνία με την Αλ Νασρ, για την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού, όμως το deal δεν ολοκληρώθηκε λόγω κωλυσιεργίας στο σύστημα μεταγραφών.

Η Μπιλμπάο, θεωρεί ότι η μεταγραφή ολοκληρώθηκε εντός των χρονικών ορίων και προσέφυγε στην FIFA για να βρεθεί λύση και να διαπιστωθεί ότι όλα έγιναν νόμιμα, με τον Λαπόρτ να περιμένει πλέον την απόφαση.

Ειδικό κλιμάκιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, θα εξετάσει τόσο τα έγγραφα που αντάλλαξαν οι δύο ομάδες, όσο και τα χρονικά όρια, προκειμένου να αποφανθεί αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ισπανού στόπερ στην Μπιλμπάο.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Λαπόρτ, θα μείνει στην Αλ Νασρ έως τον Ιανουάριο, με τις δύο ομάδες να έχουν συμφωνήσει να ολοκληρώσουν την μεταγραφή τον χειμώνα αν δεν βρεθεί λύση τώρα.