Η Μπολόνια απέρριψε μυθική πρόταση της Αλ Χιλάλ για Σαντιάγκο Κάστρο

Οι Σαουδάραβες πρόσφεραν ένα πολύ μεγάλο ποσό στην ιταλική ομάδα, για την απόκτηση του 20χρονου Αργεντινού επιθετικού, όμως η απάντηση ήταν αρνητική.

Η Αλ Χιλάλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, πρόσφερε στην Μπολόνια ένα ποσό πάνω από 50 εκατ ευρώ για την μεταγραφή του Σαντιάγκο Κάστο, με τους «ροσομπλού» να είναι αρνητικοί.

Ο Αργεντινός επιθετικός αποτελεί ένα project με μεγάλο μέλλον και στην Μπολόνια δεν έχουν καμία διάθεση να τον αφήσουν να φύγει για την Σαουδική Αραβία, αφού στηρίζουν πολλά πάνω του.

Έτσι, παρά την μυθική πρόταση της Αλ Χιλάλ, η Μπολόνια απάντησε αρνητικά, επιλέγοντας να κρατήσει στο δυναμικό της τον 20χρονο επιθετικό, που την περσινή σεζόν είχε 54 συμμετοχές, με 11 γκολ και 9 ασίστ.