Μπαπέ: «Κανείς δεν πρόκειται να πει στον Ζιντάν να μην αναλάβει τη Γαλλία»

Ο Κιλιάν Μπαπέ σχολίασε τα σενάρια που υπάρχουν για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Γαλλίας από τον Ζινεντίν Ζιντάν, τονίζοντας ότι είναι ξεχωριστό κεφάλαιο για το γαλλικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Με εκείνον, δεν χρειάζεται να γίνουν περίπλοκα τα πράγματα. Είναι ο Ζιντάν. Ουδείς πρόκειται να του πει όχι. Είναι ο μοναδικός στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου που έχει κάθε δικαίωμα».

Όσον αφορά τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ανέφερε: «Θέλω να φτάσω μέχρι τέλους μαζί του. Ο προπονητής έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της γαλλικής ομάδας και είναι σημαντικό πως βρίσκεται στα τελευταία παιχνίδια του στον πάγκο.

Θέλεις να πάρεις το τρόπαιο επειδή είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, όχι επειδή είναι η τελευταία διοργάνωση με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο. Εάν μπορέσουμε να του δώσουμε αυτό το δώρο, θα το κάνουμε με χαρά επειδή είναι ένας ζωντανός θρύλος αλλά το Μουντιαλ είναι Μουντιάλ».