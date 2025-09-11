Συνελήφθη οπαδός της Οβιέδο για ρατσιστική συμπεριφορά στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ένας οπαδός της Ρεάλ Οβιέδο συνελήφθη για ρατσιστικές χειρονομίες προς τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στον αγώνα των δύο ομάδων τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (10/9) η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας.

«Ένας οπαδός συνελήφθη επειδή μιμήθηκε ρατσιστικές χειρονομίες και ήχους κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Οβιέδο και τη Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε η Εθνική Αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Η Εθνική Αστυνομία παρέπεμψε σε δημοσίευμα της Marca, σύμφωνα με το οποίο η σύλληψη συνδέεται με περιστατικό στο 37ο λεπτό του αγώνα στις 24 Αυγούστου, όταν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύριζαν το γκολ του Κιλιάν Μπαπέ στο τελικό 3-0.

Ο συλληφθείς οπαδός ταυτοποιήθηκε χάρη στην ανάλυση εικόνων και βίντεο από τον αγώνα, έπειτα από αναφορά της La Liga για χειρονομίες και ήχους μαϊμούς που έκαναν φίλοι της Ρεάλ Οβιέδο και καταγράφηκαν από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.