H Γουότφορντ έβγαλε φανέλα για να τιμήσει τον Έλτον Τζον

Η Γουότφορντ, θα φορέσει μια ειδική εμφάνιση εμπνευσμένη από τον Έλτον Τζον για τον εντός έδρας αγώνα της Championship το Σάββατο (13/9) εναντίον της Μπλάκμπερν, για να σηματοδοτήσει την επικείμενη 50ή επέτειο από την ανάληψη της προεδρίας από το παγκόσμιο είδωλο της ποπ.

Η μπλε φανέλα, η οποία θα φορεθεί μόνο μία φορά, είναι εμπνευσμένη από το εξώφυλλο του άλμπουμ του, «Diamonds», και διαθέτει ανάγλυφο ένα αστέρι, ενώ στο πίσω μέρος της φανέλας είναι ανάγλυφοι οι στίχοι «How wonderful life is while you're in the world» («Πόσο υπέροχη είναι η ζωή ενώ είσαι στον κόσμο») από την επιτυχία του 1970, Your Song.

Επίσης, υπάρχει ένα σήμα «Happy Hornet», το οποίο ήταν το λογότυπο του συλλόγου όταν ο Έλτον Τζον έγινε πρόεδρος της ομάδας το 1976. Σύμφωνα με τον σύλλογο, ο 78χρονος συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό της φανέλας.

Η Γουότφορντ είναι γνωστή για την κίτρινη, κόκκινη και μαύρη φανέλα της, αλλά αγωνιζόταν με μπλε όταν ο Έλτον Τζον την υποστήριζε ως παιδί.