Ο νέος πανηγυρισμός του Γιαμάλ έφερε αντιδράσεις στην Ισπανία

Ο νέος πανηγυρισμός του Λαμίν Γιαμάλ, εμπνευσμένος από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, προκάλεσε την αντίδραση των ισπανικών ΜΜΕ εναντίον του νεαρού σταρ της Μπαρτσελόνα.

Ο Γιαμάλ έχει υιοθετήσει έναν πανηγυρισμό κατά την επίτευξη γκολ, βάζοντας ένα φανταστικό στέμμα στο κεφάλι του – παρόμοιο με αυτό που κάνει ο Λεμπρόν Τζέιμς. Οι κινήσεις του έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην Ισπανία, όπου οι προειδοποιήσεις περί εγωισμού ακούγονται ολοένα και συχνότερα.

Σύμφωνα με το The Athletic, ο ισπανικός Τύπος θεωρεί τον πανηγυρισμό του Γιαμάλ «αλαζονικό» και «όχι αρμόζοντα σε έναν νέο πρότυπο για τη νεολαία». Όσοι εργάζονται μαζί του έχουν προσπαθήσει να κατευνάσουν τη σχετική συζήτηση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, δήλωσε:

«Για εμένα, ο πανηγυρισμός δεν ήταν σαν να στεφανώνεται. Έμοιαζε σαν να έβαζε ένα μαγικό καπέλο. Είπα στον εαυτό μου βλέποντάς τον στην τηλεόραση: “Ορίστε, το παιδί έκανε άλλο ένα μαγικό κόλπο”. Έτσι το ερμήνευσα εγώ».

Και συνέχισε:

«Τείνουμε να εστιάζουμε στις πιο επιφανειακές πτυχές των αθλητών, ενώ αυτό που πρέπει να προβάλλουμε στη νέα γενιά είναι πως αυτό το παιδί (ο Γιαμάλ), που έκανε το ντεμπούτο του με την Ισπανία στα 16 του, δουλεύει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Φροντίζει πάντα τον εαυτό του με τα υψηλότερα πρότυπα. Έχει εξαιρετικό ταλέντο, αλλά προπονείται έξι ώρες την ημέρα, πηγαίνει στο γυμναστήριο, κάνει θεραπείες με φυσιοθεραπευτές και όλα όσα αποκαλούμε “αόρατη προπόνηση”.

Ό,τι έχει καταφέρει ο Λαμίν δεν είναι επειδή έκανε ένα πάρτι γενεθλίων ή λόγω του τρόπου που πανηγυρίζει ένα γκολ. Όχι. Αυτές είναι λεπτομέρειες χωρίς σημασία. Αυτό που πρέπει να προβάλλουμε είναι η δουλειά που κάνει για να το πετύχει αυτό».