Επίσημα συμπαίκτες Έρικσεν και Κουλιεράκης!

Η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε και τυπικά τη μεταγραφή του 33χρονου Δανού μεσοεπιθετικού, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τους «Λύκους» (έως το καλοκαίρι του 2027).

Νωρίτερα, διαβάσατε πως η Βόλφσμπουργκ «πρόλαβε» την Μπάγερ Λεβερκούζεν και συμφώνησε με τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά στην Bundesliga.

Πλάι του, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τον Δανό μεσοεπιθετικό να είναι έτοιμος να φορέσει την έβδομη διαφορετική φανέλα σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του.

