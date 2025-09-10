Επίσημα συμπαίκτες Έρικσεν και Κουλιεράκης!

Νωρίτερα, διαβάσατε πως η Βόλφσμπουργκ «πρόλαβε» την Μπάγερ Λεβερκούζεν και συμφώνησε με τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά στην Bundesliga.
Πλάι του, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τον Δανό μεσοεπιθετικό να είναι έτοιμος να φορέσει την έβδομη διαφορετική φανέλα σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του.
