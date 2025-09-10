Ο Χάλαντ «κατέστρεψε» τη Μολδαβία με 5 γκολ, αλλά στο τέλος ζήτησε συγγνώμη από τον τερματοφύλακα

Η Νορβηγία έγραψε ιστορία στα προκριματικά του Μουντιάλ επικρατώντας με το ασύλληπτο 11-1 της Μολδαβίας, με τον Έρλινγκ Χάλαντ να πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε πέντε γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, ανεβάζοντας τον προσωπικό του απολογισμό με το εθνόσημο στα 48 γκολ σε 45 αγώνες.

Το αποτέλεσμα μάλιστα συνιστά ρεκόρ, καθώς η Νορβηγία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα μετά το 1996 που σκοράρει 11 φορές σε αγώνα προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν μόνο οι αριθμοί του Χάλαντ, αλλά η συμπεριφορά του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Όπως αποκάλυψε ο τερματοφύλακας της Μολδαβίας, Κρίστιαν Άβραμ, ο Νορβηγός σταρ πήγε κατευθείαν κοντά του για να τον παρηγορήσει.

«Ήρθε και μου είπε ότι δεν είχα ευθύνη για το σκορ. Μου ζητούσε συγγνώμη που έτρεχε αμέσως μετά από κάθε γκολ να πάρει την μπάλα για να συνεχίσουν. Μου εξήγησε ότι έπρεπε να συνεχίσουν να σκοράρουν, γιατί η διαφορά τερμάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόκριση», ανέφερε ο Άβραμ.