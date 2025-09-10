Αποσύρθηκε ο «εμβληματικός» τερματοφύλακας Μανταντά (vid)

Ο 40χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 με την εθνική Γαλλίας, ανακοίνωσε μέσω συνέντευξης στην εφημερίδα «L’Équipe» ότι βάζει τέλος στην σπουδαία καριέρα του.

Ο Στιβ Μανταντά κρέμασε τα... γάντια του και αποχώρησε από την ενεργό δράση σε ηλικία 40 ετών. Ο διεθνής Γάλλος τερματοφύλακας και γεννημένος στην Κινσάσα του Κονγκό φόρεσε τη φανέλα της Μαρσέιγ σε 613 παιχνίδια, κατοχυρώνοντας τον όρο «εμβληματικός αρχηγός» και «ζωντανός θρύλος» στη Μασσαλία. Οι υπόλοιπες 184 εμφανίσεις μοιράστηκαν σε Χάβρη (η αφετηρία του), Κρίσταλ Πάλας (μοναδική ομάδα που έπαιξε εκτός της πατρίδας του) και Ρεν, όπου αγωνιζόταν από το 2022. Μάλιστα, την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1 2024-25, πέρασε ως αλλαγή κόντρα στη Μαρσέιγ και φυσικά, αποθεώθηκε.

«Χρειαζόταν να αφιερώσω χρόνο για να το αποδεχτώ, πρώτα απ’ όλα, επειδή δεν είναι εύκολο, αλλά ναι, σταματάω. Είχα μια μακρά περίοδο σκέψης, επειδή έλαβα πολλά τηλεφωνήματα, αλλά έλεγα όχι κάθε φορά», παραδέχτηκε στην «L’Équipe», καθώς έλαβε και φέτος προτάσεις, από Χάβρη, Λοριάν, Γκινγκάμπ, Μπρεστ και Μονπελιέ.

Il faut se rendre compte du monument que représente Steve Mandanda 🇫🇷 à l’Olympique de Marseille.



613 matches avec l’OM 😱



Un gardien qui a marqué l’Histoire du club, du championnat français et des Bleus. ✨🧤pic.twitter.com/u7n86fIOqu — Actu Foot (@ActuFoot_) September 10, 2025

𝗜𝗠𝗠𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧 pour cette longue et magnifique carrière Monsieur Steve Mandanda 👏👏



👕 797 matchs en club

©️ Capitaine historique de l'OM

🇫🇷 35 sélections en équipe de France



🏆 Coupe du Monde

🏆 Ligue 1

🏆🏆 Trophée des Champions

🏆🏆🏆 Coupe de la Ligue

🌟 Élu… pic.twitter.com/VthC8CUMpC — Footballogue (@Footballogue) September 10, 2025