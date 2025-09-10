ΑΕΚ: Συμμετείχε στην προπόνηση ο Ελίασον (vid)

Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος θυμίζουμε, δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Σουηδίας κόντρα στο Κόσοβο καθώς «δεν ήταν στο 100%» όπως ανέφεραν από την Ομοσπονδία της χώρας.

Προφανώς, είχε να κάνει καθαρά με θέμα ετοιμότητας και γι’ αυτό έμεινε και εκτός των επιλογών του Τόμασον και σε κάθε περίπτωση δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ, όπως θα δείτε παρακάτω στα βίντεο, πήρε κανονικά μέρος στην σημερινή προπόνηση της ομάδας στα Σπάτα, κάτι που σημαίνει πως θα βρίσκεται κανονικά και στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου από σήμερα επι της ουσίας, με την σταδιακή ενσωμάτωση και των διεθνών, μπαίνει στην τελική ευθεία. Η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της το Σάββατο και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία με στόχο το 3/3 στη Super League. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στην Λιβαδειά καθώς εξασφάλισε εισιτήρια για τους Ενωσίτες με τη διάθεση να ξεκινά.