Κουλιεράκης: «Μπορεί να μην ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε - Κάποιες φορές πρέπει να δυσκολευτείς για να πετύχεις»

Μία ανάρτηση στα social media έκανε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τον διεθνή στόπερ να αναφέρεται στην ήττα της Ελλάδας από τη Δανία.

Το σύνθημα για την επόμενη μέρα έδωσε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο στόπερ της Βόλφσμπουργκ έκανε μία ανάρτηση στα social media στην οποία αναφέρθηκε στην ήττα της Εθνικής και το κακό ξεκίνημα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ.

«Μπορεί να μην ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε, αλλά στο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές πρέπει να δυσκολευτείς για να πετύχεις. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο, για όλους τους Έλληνες, για την Εθνική και τον απόλυτο στόχο μας!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο διεθνής αμυντικός.