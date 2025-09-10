Τόνεϊ: «Η Σαουδική Αραβία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την Premier League»

Ο Ιβάν Τόνεϊ υπερασπίστηκε το επίπεδο της Saudi Pro League, συγκρίνοντάς το ευθέως με την Premier League.

Ο Άγγλος επιθετικός, που πέρυσι μετακόμισε από τη Μπρέντφορντ στην Αλ Αχλί, τόνισε ότι η ποιότητα του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας δεν υστερεί σε τίποτα από την Αγγλία.

«Για μένα, η Saudi Pro League είναι ισάξια με την Premier League. Αν η Αλ Αχλί έπαιζε εκεί, θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση στην τετράδα», υποστήριξε.

Παράλληλα, θύμισε τη νίκη της Αλ Χιλάλ επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ως απόδειξη ότι τα σαουδαραβικά κλαμπ έχουν πλέον την ποιότητα για να σταθούν απέναντι στους κορυφαίους.

Ο Τόνεϊ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με 30 γκολ σε 44 εμφανίσεις, οδηγώντας την Αλ Αχλί στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας.