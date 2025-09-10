Το Αιγάλεω «δάνεισε» τον Καρβούνη σε ομάδα της Πορτογαλίας

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανοίξει... καλές δουλειές με τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, ανεξαρτήτως κατηγορίας, δίνοντας ευκαιρίες και σε άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά, η ενημέρωση του Αιγάλεω για τον δανεισμό του 23χρονου μέσου, Παύλου Καρβούνη, στην Ντεζέμπρο που αγωνίζεται στη Γ’ κατηγορία της Πορτογαλίας:

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει τον δανεισμό του Παύλου Καρβούνη στην πορτογαλική Dezembro, που αγωνίζεται στη Γ’ κατηγορία της Πορτογαλίας.

Ο 23χρονος μέσος νωρίτερα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα μας για ακόμα δύο χρόνια, συνεχίζοντας να αποτελεί κομμάτι της οικογένειας του Αιγάλεω.

Μετακομίζει στην Ιβηρική Χερσόνησο για να ζήσει το ευρωπαϊκό του όνειρο και να αποκομίσει πολύτιμες εμπειρίες.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο, όμορφο ποδοσφαιρικό του ταξίδι!»