Τζεντ Σπενς, ο πρώτος μουσουλμάνος στην εθνική Αγγλίας: «Είναι μία ευλογία»

Ο αμυντικός της Τότεναμ, Τζεντ Σπενς, έγραψε χθες (9/9) ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος παίκτης που έκανε ντεμπούτο για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, στο θρίαμβο με 5-0 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο 25χρονος παίκτης της Τότεναμ, γεννημένος στο Λονδίνο, αντικατέστησε τον Ρις Τζέιμς στο 69ο λεπτό. Οι Βρετανοί μουσουλμάνοι αποτελούν σχεδόν το 6% του πληθυσμού της χώρας.

«Έμεινα έκπληκτος γιατί δεν ήξερα ότι ήμουν ο πρώτος, οπότε είναι μια ευλογία. Ελπίζω να παρακινήσει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να πιστέψουν ότι μπορούν να το πετύχουν κι αυτά», δήλωσε μετά τον αγώνα.

Το ντεμπούτο του Σπενς γιορτάστηκε από οργανισμούς όπως η Nujum Sports, η οποία υποστηρίζει περισσότερους από 400 μουσουλμάνους αθλητές. Ο ιδρυτής της, Εμπαντούρ Ραχμάν, τόνισε ότι «είναι μια στιγμή γιορτής για τους μουσουλμάνους», ​​επειδή ο Τζεντ δεν παίζει μόνο για την Αγγλία αλλά και για «μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο».

Ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Φούλαμ και με περιόδους στις Μίντλεσμπρο, Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζένοα , Ρεν, ο Σπενς υπέγραψε για την Τότεναμ το 2022 και, υπό τις οδηγίες του Άγγελου Ποστέκογλου, καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Europa League τη σεζόν 2024-25, τον πρώτο τίτλο της μετά από 17 χρόνια.