Η «πρώτη» του Ιωαννίδη με την Σπόρτινγκ (pic)

Ο Φώτης Ιωαννίδης ανακοινώθηκε από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα για τα δυο παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας κόντρα σε Λευκορωσία (5-1) και Δανία (0-3), για προκριματικά του Μουντιάλ.
Σήμερα (10/9) προπονήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης των «Λιονταριών» στην ακαδημία «Κριστιάνο Ρονάλντο» στην Αλκοσέτε, μαζί με άλλους διεθνείς που επέστρεψαν πρόσφατα στην Πορτογαλία. Μαζί του, ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο αρχηγός Χιούλμαντ και οι Ντεμπάστ-Κοτσορασβίλι, οι οποίοι δούλεψαν στο γυμναστήριο και στο γήπεδο.
Em preparação para o jogo frente ao FC Famalicão ⚽️ pic.twitter.com/af9WeZ0h7o— Sporting CP (@SportingCP) September 10, 2025