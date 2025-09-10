Η «πρώτη» του Ιωαννίδη με την Σπόρτινγκ (pic)

Η ομάδα της Λισαβώνας κοινοποίησε μερικά φωτογραφικά «κλικς» από τη σημερινή (10/9) προπόνηση, έχοντας στο επίκεντρο τον διεθνή Έλληνα επιθετικό που έκανε «ντεμπούτο».

Ο Φώτης Ιωαννίδης ανακοινώθηκε από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα για τα δυο παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας κόντρα σε Λευκορωσία (5-1) και Δανία (0-3), για προκριματικά του Μουντιάλ.

Σήμερα (10/9) προπονήθηκε για πρώτη φορά ως παίκτης των «Λιονταριών» στην ακαδημία «Κριστιάνο Ρονάλντο» στην Αλκοσέτε, μαζί με άλλους διεθνείς που επέστρεψαν πρόσφατα στην Πορτογαλία. Μαζί του, ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο αρχηγός Χιούλμαντ και οι Ντεμπάστ-Κοτσορασβίλι, οι οποίοι δούλεψαν στο γυμναστήριο και στο γήπεδο.