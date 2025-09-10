Τακτική στον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ - Τα τελευταία νέα

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με προπόνηση τακτικής ενόψει ΟΦΗ - Τα νεότερα για Καμαρά και Ντεσπόντοφ.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι ασπρόμαυροι:

Οι διεθνείς επιστρέφουν, η δουλειά μπαίνει στην τελική ευθεία και το μυαλό όλων είναι σε ένα και μόνο πράγμα: τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ.

Την Τέταρτη (10.09) η ομάδα δούλεψε κατά κύριο λόγο στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ στο τελευταίο μέρος του προγράμματος διεξήχθη οικογενειακό διπλό.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε με θεραπεία, ενώ ο Μαντί Καμαρά έβγαλε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.

Την Πέμπτη (11.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.