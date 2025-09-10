Γαλλία: Ο Τσουαμενί «ισοφάρισε» τον Ζιντάν στις... κόκκινες

Ο Ορελιέν Τσουαμενί αποβλήθηκε κατά την διάρκεια της νίκης της Γαλλίας επί της Ισλανδίας με 2-1 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και «ισοφάρισε» τον Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς έγινε ο πρώτος Γάλλος διεθνής παίκτης, που δέχεται δύο κόκκινες κάρτες μετά τον «Ζιζού» από το... μακρινό 2006.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποβλήθηκε στο 68ο λεπτό για αντιαθλητικό φάουλ στην κνήμη του Γιον Νταγκούρ Θόρστεϊνσον. Αρχικά, ο 25χρονος «Μαδριλένος» δέχθηκε κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμά του, αλλά τελικά τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα, αφού ο διαιτητής Αντόνιο Νόμπρε εξέτασε την φάση στο βίντεο.

Ο πρώην παίκτης της Μπορντό δέχθηκε κόκκινη κάρτα για δεύτερη φορά στην καριέρα του με τους «πετεινούς», καθώς είχε αποβληθεί (σ.σ. με δύο κίτρινες κάρτες) στο 76ο λεπτό του αγώνα του Nations League εναντίον του Βελγίου (2-1) στις 14 Οκτωβρίου 2024, όντας ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας. Σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικής «Opta», ο Τσουαμενί είναι ο πρώτος παίκτης που αντικρύζει δύο κόκκινες κάρτες στην εθνική ομάδα της Γαλλίας από την εποχή του Ζινεντίν Ζιντάν.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αποβλήθηκε στο 71ο λεπτό του δεύτερου αγώνα των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 εναντίον της Σαουδικής Αραβίας (4-0) και οκτώ χρόνια αργότερα, στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στον τελικό του Μουντιάλ 2006, όταν οι «τρικολόρ» ηττήθηκαν από την Ιταλία (σ.σ. 1-1 και 5-3 στα πέναλτι).

Ωστόσο, στην... προ Ζιντάν εποχή, υπήρξαν άλλοι δύο Γάλλοι διεθνείς, που αποβλήθηκαν δις και συγκεκριμένα ο Ιβόν Λε Ρού και ο Φρανκ Λεμπέφ.