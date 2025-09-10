Επέστρεψαν στο Κορωπί οι περισσότεροι διεθνείς του Παναθηναϊκού

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις, με αρκετούς διεθνείς να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Μετά το χτεσινό ρεπό, το «Τριφύλλι» συνέχισε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά στον Βόλο, με τον Ρουί Βιτόρια να δίνει έμφαση στην τακτική.

Το καλό για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι πως οι περισσότεροι διεθνείς επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης», με τους Ντέσερς, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου να είναι αυτοί που απομένουν, αφού ολοκλήρωσαν πιο αργά τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με την επιστροφή της πλειοψηφίας των διεθνών ποδοσφαιριστών επανεκκίνησαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά το ρεπό της Τρίτης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση εναλλαγής φάσεων παιχνιδιού και ολοκληρώθηκε με τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Απουσίασαν οι διεθνείς Ντέσερς, Λαφόν, Ίνγκασον, Μπρέγκου».