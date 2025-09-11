Power Rankings ep2: Ο ΠΑΟΚ του coach Λουτσέσκου! (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Δεύτερο κείμενο της σειράς Power Rankings, πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε τη φετινή πρόταση του coach Λουτσέσκου. Τι διαφορετικό συμβαίνει φέτος, ο ρόλος του Μεϊτέ, ο Ζίβκοβιτς στην αριστερή πλευρά και φυσικά, η ασύλληπτη ικανότητα του Κωνσταντέλια. Όταν φτάσεις στο τέλος του κειμένου, θα έχεις πλήρη εικόνα για τον φετινό ΠΑΟΚ!

Έλεγχος ρυθμού με συνεχές flow

Πάμε σιγά-σιγά να δούμε την ταυτότητα του coach Λουτσέσκου και ξεκινάμε με κάτι που δεν αποτυπώνεται σε νούμερα. Ο Ρουμάνος τεχνικός και οι παίκτες του είναι σε εξαιρετικό σημείο επαφής και κατανόησης. Αυτό κερδίζεται με ώρες στο γήπεδο - ο ΠΑΟΚ ξέρει πότε να επιτεθεί και πότε να έχει υπομονή στο παιχνίδι του.

Δεν είναι εύκολη διαδικασία, ούτε ο έλεγχος του ρυθμού έχει να κάνει με έναν playmaker που ξέρει να οργανώνει το παιχνίδι. Είναι μια δυναμική σκέψη, μία νοοτροπία που έχει “περάσει” στους αθλητές του ΠΑΟΚ και εφαρμόζεται στο χορτάρι.

62,5% κατοχή μπάλας στα 6 πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, 583 πάσες σε κάθε παιχνίδι κατά μέσο όρο, 93,67 από αυτές προωθημένες. Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ στον τομέα της διαχείρισης της μπάλας. Το παιχνίδι του έχει διαρκή ροή, δεν κολλάει και δεν παίζει παράλληλα.

Ο Μεϊτέ είναι ο κύριος εκφραστής των παραπάνω. Είναι δεδομένο πως ο coach Λουτσέσκου χτίζει βήμα-βήμα τις επιθέσεις του για να έχουν ροή. Πέρσι ο Γάλλος χαφ έλειψε στο πρώτο μισό της χρονιάς - όταν επέστρεψε όμως δεν ήταν πια ο ίδιος. Στην πρωταθληματική χρονιά του ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερος χαφ της λίγκας· στα πρώτα 6 επίσημα παιχνίδια της χρονιάς φέτος δείχνει εξαιρετικός.

Ξέρει πότε να πασάρει, πού, μετακινεί την μπάλα σωστά και μπροστά. Είναι ο κύριος εκφραστής όσων αναφέραμε παραπάνω και δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε αριθμούς. Θετική σκέψη, παίζει για να δημιουργήσει κάτι, να βάλει τους συμπαίκτες του στις καλές τους θέσεις. Προσοχή: δεν είναι “6”. Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, χρόνια τώρα, παίζει με double pivot και δύο “6,5”. Μπορεί ο παρτενέρ του να έχει άλλο ρόλο, πιο προωθημένο και ελεύθερο, όμως στον ΠΑΟΚ πρέπει και οι δύο χαφ να μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ο Μεϊτέ (όπως φαίνεται και στο heatmap του “πατάει” αριστερά) είναι ο ένας από τους τέσσερις πιο κομβικούς παίκτες του ρόστερ, μαζί με τους Παβλένκα, Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια.

Οι αυτοματισμοί που έχει αναπτύξει ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικοί, οι εναλλαγές θέσεων διευκολύνουν το flow που αναφέραμε παραπάνω. Στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτή την ενότητα γιατί είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομάδας του Ρουμάνου coach.

Δεν υπάρχει βιασύνη - ο ΠΑΟΚ μετακινεί και μεταφέρει την μπάλα από πλευρά σε πλευρά, περιμένοντας κάθε φορά να χτυπήσει στο ρήγμα των αντιπάλων που ο ίδιος θα δημιουργήσει. Οι κινήσεις είναι στοχευμένες - ο Λουτσέσκου είναι ο μόνος προπονητής του ελληνικού πρωταθλήματος που έχει δουλέψει τόσο πολύ την ομάδα του με την μπάλα στα πόδια.

Ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να σπάσει το press του αντιπάλου και να επιτεθεί με δύο-τρεις πάσες, την ίδια ώρα που είναι ικανός να φτάσει αρκετές επιθέσεις μέσα στο παιχνίδι σε μοτίβα 10+ μεταφορών. Ξέρει να ελέγχει τον ρυθμό, πότε να επιτεθεί και πότε να γυρίσει την μπάλα, ενώ μπορεί να παίξει κάθετα, παράλληλα, αργά και γρήγορα.

Αριστερή πλευρά δυνατή, δεξιά αδύνατη

Στην αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ διαθέτει το περισσότερο ταλέντο. Εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη πλευρά είναι η κύρια πηγή επίθεσης - το ίδιο γινόταν και πριν δύο χρόνια, όταν η ομάδα του Λουτσέσκου στέφθηκε πρωταθλήτρια. Οι περισσότεροι παίκτες συγκεντρώνονται εκεί· playmaking υπάρχει αρκετό με τους Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια να βρίσκουν συνεργασίες.

Ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει “10”, παίζει στο αριστερό half-space και κοντά στους Ζίβκοβιτς και Μεϊτέ. Η πλευρά συμπληρώνεται με overlaps / underlaps του αριστερού μπακ.

Οι πλευρές θυμίζουν την προ τριετίας συνύπαρξη των Ζίβκοβιτς αριστερά και Νάρεϊ δεξιά. Φέτος ο Ντεσπόντοφ (αν και τραυματίστηκε) φαίνεται να “κλειδώνει” τη θέση δεξιά, ενώ ο Ζίβκοβιτς ταιριάζει καλύτερα αριστερά και κοντά στον Κωνσταντέλια στη δυνατή πλευρά του ΠΑΟΚ. Προσφέρεται για συνεργασίες - είναι πιο ορθολογικό οι ποιοτικοί σου παίκτες να βρίσκονται κοντά και όχι μακριά στο γήπεδο.

Χαρακτηριστικό τελείωμα των συνεργασιών αριστερά είναι οι χαμηλές σέντρες του Ζίβκοβιτς με δύναμη και χαμηλά. Δυνατή πλευρά για τον Σέρβο και δυνατό πόδι - τα cut-backs του στο ύψος του πέναλτι και μέσα είναι εξαιρετικά και άκρως επικίνδυνα.

Η δεξιά πλευρά λειτουργεί διαφορετικά - τα πρόσωπα είναι σαφώς λιγότερα. Δεξιά και πάνω στη γραμμή παίζει ο Ντεσπόντοφ. Φυσικά, όταν η μπάλα βρίσκεται στην απέναντι πλευρά, ο Βούλγαρος μπαίνει στην περιοχή.

Όταν η μπάλα όμως κυκλοφορεί στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, ο Ντεσπόντοφ μένει στη γραμμή για να ανοίγει το γήπεδο. Σε δεύτερο χρόνο υπάρχουν underlaps του δεξιού μπακ και συνεργασία. Σκοπός είναι να επιτευχθούν καταστάσεις 2v2 ή 1v2, δηλαδή ισαριθμία ή υπεραριθμία.



Παίκτες ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου

Απαραίτητο στοιχείο για να μη γίνει μία ομάδα προβλέψιμη και μετακινεί την μπάλα μόνιμα παράλληλα, είναι να τοποθετεί παίκτες ανάμεσα στην τελευταία και προτελευταία γραμμή άμυνας του αντιπάλου. Έτσι καταφέρνεις να παίξεις και κάθετα (είδαμε πριν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Μεϊτέ εδώ). Οι πάσες έχουν ροή και κατεύθυνση, επιτυγχάνεται γρήγορο passing game.

Μακριά από την μπάλα και ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου, ο Κωνσταντέλιας κάνει θραύση. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση- τα πρώτα του βήματα είναι εξωπραγματικά στο θέμα της ταχύτητας, ακόμα και με την μπάλα στα πόδια. Ο τρόπος που κινείται σε κλειστούς χώρους, τα κοντρόλ του, το agility του είναι σε άλλο επίπεδο. Με διαφορά, είναι ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος.

Βάζει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι 2,5 φορές ανά παιχνίδι, παίζει κοντά στον Ζίβκοβιτς και “κλείνει” προς τα αριστερά. Ο ΠΑΟΚ, σε αντίθεση με τις περισσότερες ομάδες που διαλέγουν κάποια συγκεκριμένη μορφή επιθετικής διάταξης (3-2-5 / 3-1-6), δεν φαίνεται να επιλέγει κάτι τέτοιο. Οι κινήσεις των παικτών του coach Λουτσέσκου είναι δυναμικές και μεταβάλλουν τη διάταξη αρκετές φορές.

Υπάρχουν στιγμές στο γήπεδο που ο Μεϊτέ θα κατέβει ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς, άλλες δε θα το κάνει και υπάρχουν περιπτώσεις που θα τον δεις πιο ψηλά από τον παρτενέρ του, τον Οζντόεφ. Οι εξτρέμ μπορεί να παίζουν στη γραμμή· ανάλογα με το πού είναι η μπάλα, όμως θα μετακινηθούν. Ο γενικός κανόνας λέει πως αυτοί είναι που κρατάνε το πλάτος και οι πλάγιοι μπακ παίζουν πιο εσωτερικά.

Επιθετικό transition

Είναι ο κύριος λόγος που ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής πριν δύο χρόνια. Βασίστηκε στο επιθετικό transition, το οποίο εξελισσόταν από την αριστερή πλευρά με τους Κουλιεράκη, Μπάμπα, Μεϊτέ, Τάισον και Κωνσταντέλια να είναι ασταμάτητοι. Οι μεταβάσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι must - ίσως τα πιο σημαντικά κομμάτια στη λειτουργία ενός οργανισμού.

Τη φετινή σεζόν, ο coach Λουτσέσκου ξέρει πως για αυτόν είναι όπλο - δίνει μεγάλη έμφαση, με καλά αποτελέσματα. Η παρουσία του Ζίβκοβιτς εκεί είναι σημαντική. Ένα επιθετικό transition όμως για να μπει σε λειτουργία πρέπει να συνάδει και με καλή αμυντική λειτουργία. Πώς αλλιώς θα καταφέρεις να βγεις σε κόντρα επιθέσεις αν δεν αμυνθείς καλά, αν δεν κλέψεις την μπάλα; Σημαντικό στοιχείο λοιπόν: ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπαίνει καλά στις μονομαχίες (τελευταίος σε όλο το πρωτάθλημα πέρυσι) και να κερδίζει δεύτερες μπάλες, να βγάζει κλεψίματα για να μπορεί να βγαίνει σε transitions. Η παρουσία του Ζαφείρη θα είναι καταλυτική στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και θα δώσει ώθηση σε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ (θα το συζητήσουμε σε άλλο κείμενο).

Σε ανοιχτό γήπεδο, ο Κωνσταντέλιας με το flair που διαθέτει, τα εκρηκτικά πρώτα του βήματα, την ικανότητά του να πηγαίνει κάθετα με την μπάλα και τα cut-backs του Ζίβκοβιτς από αριστερά, σε συνδυασμό με την παρουσία στο κουτί του Ντεσπόντοφ, αν στηριχθούν καλά με τις κινήσεις και τις εκτελέσεις του Γιακουμάκη στο πρώτο δοκάρι και τα ανεβάσματα του αριστερού μπακ, θα ξαναφέρουν το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ, το επιθετικό transition, στην επιφάνεια.

Press στα ¾ του γηπέδου

Το pressing του ΠΑΟΚ είναι μεταβλητό - ανάλογα με τον αντίπαλο υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Απαράβατος κανόνας η αμυντική διάταξη, η οποία είναι πάντα 4-4-2 / 4-1-3-2. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο coach Λουτσέσκου για να έχει πολλές ζώνες άμυνας, κρατά τον Μεϊτέ χαμηλά και κοντά στα στόπερ. Παράλληλα, οι εξτρέμ του παίζουν αρκετά εσωτερικά για να μην υπάρχουν κενά, ενώ ο Οζντόεφ “ανεβαίνει” για να πρεσάρει. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρουμάνος τεχνικός θέλει να ωθεί τους αντιπάλους σε απομακρύνσεις και μεγάλες πάσες. Η χρησιμοποίηση του Μεϊτέ τόσο χαμηλά, έχει αυτό το νόημα.

Αν θέλουμε να ρίξουμε και μια ματιά στο depth chart του ΠΑΟΚ, βλέπουμε μια ομάδα με αρκετές λύσεις. Σε κάθε θέση διαθέτει στοιχεία που χρειάζεται ο coach Λουτσέσκου για να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω που αναφέραμε: playmaking σε όλες τις γραμμές, ύψος και μέγεθος στο double pivot, πλάγιοι αμυντικοί που μπορούν να παίξουν εσωτερικά και εξτρέμ με ανάποδα πόδια. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι αναμφίβολα καταλυτικός - δίνει πράγματα που δεν αντικαθίστανται. Η φετινή ποδοσφαιρική πρόταση του coach Λουτσέσκου έχει μεγάλο ενδιαφέρον...

Στο παρακάτω video, όλη η ανάλυση του coach Λουτσέσκου και του ΠΑΟΚ: