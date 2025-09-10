Δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Athens Kallithea ο Προδρομίτης

Ο 21χρονος στόπερ θα αγωνίζεται την φετινή σεζόν με την φανέλα της Athens Kallithea, η οποία μάλιστα διατηρεί και οψιόν αγοράς, εφόσον ο Προδρομίτης πείσει με τις εμφανίσεις του.
Η ανακοίνωση:
«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας σέντερ μπακ Θανάση Προδρομίτη, 21 ετών, με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.
Ο δανεισμός θα έχει ισχύ έως το τέλος της σεζόν 2025/26, με την AKFC να διατηρεί οψιόν για μόνιμη μεταγραφή.
Γεννημένος στο Αγρίνιο, ο Προδρομίτης αναδείχθηκε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού, κατακτώντας το πρωτάθλημα Κ19 της Super League τη σεζόν 2021/22, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό Β, με απολογισμό 41 συμμετοχές συνολικά και ένα γκολ στη Super League 2 τις σεζόν 2022/23 και 2023/24.
Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νίκη Βόλου, μετρώντας 26 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ.
Ως διεθνής, ο Προδρομίτης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις εθνικές ομάδες Κ18 και Κ19.
Καλωσήρθες, Θάνο».