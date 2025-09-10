Η εξήγηση του Αλβάρεθ για την απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στο αίμα του

Την Δευτέρα (10/9), ανακοινώθηκε η 10μηνη απαγόρευση του Γεράι Αλβάρεθ για το θετικό του τεστ ντόπινγκ στον ημιτελικό του UEFA Europa League μεταξύ της Αθλέτικ Μπιλμπάο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, , έσπασε τη σιωπή του σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό ξενοδοχείο Carlton στο Μπιλμπάο, καθώς δεν μπορεί να επισκεφθεί το προπονητικό κέντρο Lezama μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026.



«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από την αρχή δεν ήξερα ότι έπαιρνα απαγορευμένη ουσία. Δεν έχω πάρει καμία ουσία που βελτιώνει την απόδοση ή κάτι τέτοιο», ήταν τα πρώτα του λόγια πριν προχωρήσει σε μια βήμα προς βήμα εξήγηση για το πώς πήρε την ουσία:

«Μετά τη χημειοθεραπεία το 2016, κατά τη διάρκεια ενός από τους ελέγχους μου με τον ογκολόγο, μου είπε για την αλωπεκία. Μετά τη χημειοθεραπεία, έχασα μαλλιά. Ξεκίνησα αυτή τη θεραπεία το 2022, η οποία συνίστατο στη λήψη ενός χαπιού και μιας λακ μαλλιών. Ήταν μια θεραπεία που ανέφερα στον Χοσεάν (τον γιατρό του συλλόγου) από την αρχή. Κάνω αυτή τη θεραπεία εδώ και καιρό και συνεχίζω να την κάνω. Η σύντροφός μου, η Νάχια, ξεκίνησε μια θεραπεία σχεδόν πανομοιότυπη με τη δική μου τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η οποία γίνεται το βράδυ. Μια από τις μέρες που επρόκειτο να κάνουμε τη νυχτερινή θεραπεία, την εβδομάδα πριν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα τα χάπια μου. Λόγω άγχους, αποφάσισα να πάρω το χάπι του συντρόφου μου, νομίζοντας ότι είχε το ίδιο συστατικό με το δικό μου. Νομίζαμε ότι είχε την ουσία που περιέχει συνήθως, μινοξιδίλη, χωρίς να γνωρίζουμε ότι περιείχε μια άλλη ουσία που ήταν επίσης απαγορευμένη.»

Και συνέχισε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Αθλέτικ, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου. Ήταν ντροπή για μένα. Περίπλοκοι μήνες, μήνες που σκέφτεσαι τα πάντα... Εγώ είμαι αυτός που περνάει αυτή την κατάσταση, αλλά είναι κάτι που θέτει σε κίνδυνο και αφορά τους πάντες.

Από την αρχή, είπα στον σύλλογο ότι κατά τη διάρκεια της τιμωρίας μου, δεν θα πληρωθώ απολύτως τίποτα. Δουλεύω για τον σύλλογο και όταν είναι λάθος, το έχω αποδεχτεί από την αρχή, έτσι θα γίνει.

Ήμουν ήρεμος. Ήξερα ότι αυτό που είχε συμβεί ήταν ανθρώπινο λάθος. Το έμαθα μετά την προπόνηση. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν το πρόσωπο του προπονητή. Τη στιγμή που μου είπε ότι έπρεπε να μιλήσω με τον Χοσέαν, ήξερα ότι κάτι συνέβαινε. Το πρώτο συναίσθημα ήταν η δυσπιστία. Αρχίσαμε να κουτσομπολεύουμε για διάφορα πράγματα. Μετά από αυτό, πήγα σπίτι και άρχισα να ψάχνω για την ουσία στο τηλέφωνό μου... Ανακάλυψα ότι είχε να κάνει με τη θεραπεία για την τριχόπτωση και τηλεφώνησα στον Χοσέαν.

Γνωρίζαμε τα κριτήρια, τις παραμέτρους που μας είχαν υποδείξει. Εντός των ορίων των κυρώσεων, οι 10 μήνες μου φαίνονται δίκαιοι. Θα συμμορφωθώ και θα προετοιμαστώ για ό,τι έρχεται. Δέχεσαι τις συνέπειες. Οι κανόνες προορίζονται να τηρούνται, και εγώ δεν τις έχω ακολουθήσει.

Ανυπομονούσα για σήμερα. Ήθελα να δώσω τις εξηγήσεις εδώ και καιρό. Πέρασα τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς καν να μπορώ να πω στη γιαγιά μου γι' αυτό. Τώρα που δίνω τη συνέντευξη Τύπου, μπορώ να χαλαρώσω. Προπονούμαι, έχω ένα πρόγραμμα προπόνησης που έχει ορίσει ο σύλλογος και κατά καιρούς προπονούμαι με τον Ίκερ (Μουνιάιν).

Πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι είμαι άτυχος, ότι έχω μια ζωή γεμάτη αναποδιές. Αυτού του είδους τα πράγματα σε κάνουν δυνατό. Προς το παρόν, ας κοιτάξουμε μπροστά σε ό,τι ακολουθεί. Η μόνη μου σκέψη είναι να προπονηθώ ξανά μαζί τους.

Το πιο δύσκολο είναι να μην μπορώ να είμαι με τους συμπαίκτες μου. Περνάμε αμέτρητες φορές μαζί. Τους έχω δει δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες. Πρέπει να ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή τους.»