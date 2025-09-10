Παναργειακός: Ενίσχυση με Σιντίκ Αμπουμπακάρ

Η μεταγραφική ενίσχυση για τον Παναργειακό συνεχίζεται, με την ομάδα του Άργους να εντάσσει στο δυναμικό της τον 20χρονο Καμερουνέζο αμυντικό Σιντίκ Αμπουμπακάρ.

Η νέα σεζόν της Super League 2 πλησιάζει και οι «πράσινοι» εντείνουν τις προσπάθειες για να παρουσιαστούν δυνατοί στο πρωτάθλημα.

Ο Αμπουμπακάρ ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα Cotton Sport FC στο Καμερούν, όπου αγωνίστηκε για τρία χρόνια. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Γαλλία, παίζοντας για την Οσερ Β’ με 14 συμμετοχές και ένα γκολ, και την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στη Λοριάν Β’, από όπου αποχώρησε ως ελεύθερος.

Η ανακοίνωση του Παναργειακού αναφέρει:

«Καλωσορίζουμε τον Siddick στην οικογένεια του Παναργειακού και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».