Προς Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, εκτός κάδρου και το ΟΑΚΑ!

Μετά το Παγκρήτιο και το ΟΑΚΑ βγαίνει εκτός κάδρου, με την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ να μεταφέρεται στη Λεωφόρο, στο «Απ.Νικολαϊδης».

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε ομόφωνα τη μεταφορά του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς ο αγωνιστικός χώρος του Παγκρήτιου κρίθηκε ακατάλληλος.

Το πρώτο λόγο είχε το ΟΑΚΑ αν και εφόσον πληρούσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Σήμερα, το ΟΑΚΑ απάντησε αρνητικά στο αίτημα των Κρητικών να διεξαχθεί στο Στάδιο η αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας στη σχετική ενημέρωση προς την ΠΑΕ ΟΦΗ πως ο λόγος της άρνησης είναι πως: «επισκευαστικές εργασίες που δημιουργούν μη ασφαλείς προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνα».

Ως εκ τούτου ο αγώνας μεταφέρεται στο γήπεδο "Απ. Νικολαΐδης", όπως αναφερόταν και στην ανακοίνωση της Λίγκας, ως εναλλακτική λύση.