ΑΕΚ: Με τον κόσμο στο πλευρό της στη Λιβαδειά, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων

H AEK δίνει την Κυριακή (14/9) το πρώτο εκτός έδρας ματς της στο Πρωτάθλημα καθώς αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο στη Λιβαδειά στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League και θα έχει τον κόσμο της στο πλευρό της.

Μετά την συμφωνία που προέκυψε ανάμεσα στις διοικήσεις, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση και ενημερώνει πως άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για τους Ενωσίτες που θα κάτσουν στις θύρες 4 και 5.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της Super League 2025-2026 απέναντι στον Λεβαδειακό, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (20:00), στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».



Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr. Για τη Θύρα 4 πατήστε ΕΔΩ και για τη Θύρα 5 πατήστε ΕΔΩ.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.



Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή, ενώ χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο.