Το ματς του Παναθηναϊκού που πήγε να... τινάξει στον αέρα ως επόπτης ο Τσολακίδης

Ο Λυκούργος Τσολακίδης ορίστηκε ξανά σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού, κάτι που δεν ξυπνά καθόλου ευχάριστες αναμνήσεις στους «πράσινους».

Ο συγκεκριμένος βοηθός βρισκόταν στο περσινό «διπλό» του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 0-1, στο οποίο είχε εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή, κάνοντας ό,τι ήταν εφικτό για να δυσκολέψει τους «πράσινους».

Σταμάτησε καλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού με ανύπαρκτα οφσάιντ, δίχως μάλιστα να αφήσει τις φάσεις να ολοκληρωθούν, ώστε να μπορεί να παρέμβει ο VAR, ενώ έδωσε μέχρι και κόρνερ για τους Κρητικούς, σε φάση που ήταν ξεκάθαρα άουτ.

Τα λάθη του ήταν πολλά και σημαντικά, αν και ευτυχώς δεν επηρέασαν την έκβαση της αναμέτρησης, με το «Τριφύλλι» να καταφέρνει να φύγει από το Ηράκλειο με τους τρεις βαθμούς.

Η τιμωρία του για τα τεράστια λάθη ήταν να μείνει εκτός ορισμών για 3 αγωνιστικές στο Πρωτάθλημα και 1 στο Κύπελλο, επιστρέφοντας στην δράση σε ένα ματς του Ατρόμητου με τον Λεβαδειακό, έναν μήνα μετά το παιχνίδι ΟΦΗ - Παναθηναϊκός.

Την Κυριακή ο Τσολακίδης θα σφυρίξει ξανά σε αγώνα του «Τριφυλλιού» και μένει να φανεί ποια θα είναι αυτή την φορά η στάση του.