Φοβερή κίνηση από την Premier League: Στέκεται δίπλα στα άτομα με αυτοκτονικές τάσεις

Η Premier League δείχνει για ακόμη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο παιχνίδι. Είναι μια τεράστια κοινότητα, είναι στήριξη και μια κινητήρια δύναμη για ζωή.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο έκανε ακόμη ένα βήμα στον αγώνα για την προστασία της ψυχικής υγείας, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία «Together Against Suicide», με στόχο τη στήριξη των φιλάθλων που έχουν επηρεαστεί από την αυτοκτονία ή βιώνουν αυτοκτονικές σκέψεις.

Η δράση γίνεται σε συνεργασία με τον οργανισμό «Samaritans», μία από τις κορυφαίες φιλανθρωπικές οργανώσεις πρόληψης αυτοκτονιών στη Μεγάλη Βρετανία, και έρχεται να ενισχύσει την ευρύτερη καμπάνια της Λίγκας για την ψυχική υγεία, το «Inside Matters».

Η φωνή του ποδοσφαίρου στη μάχη για τη ζωή

Ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η αυτοκτονία επηρεάζει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, και το ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του στίγματος και στη σύνδεση των φιλάθλων με την υποστήριξη που χρειάζονται».

Η πρωτοβουλία τονίζει πως κάθε αυτοκτονία είναι μία τραγωδία, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δύναμη της κοινότητας του ποδοσφαίρου να κάνει τη διαφορά.

Στήριξη 24/7

Οι φίλαθλοι που χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν δωρεάν και ανώνυμα με τους «Samaritans» επι 24ώρου βάσεως.

«Inside Matters»: Το μακροπρόθεσμο σχέδιο

Το «Together Against Suicide» αποτελεί μέρος του «Inside Matters», της ευρύτερης στρατηγικής της Premier League που εστιάζει στην ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία παικτών, φιλάθλων, κοινοτήτων και σχολείων.

Στα πλαίσια της καμπάνιας έχουν συμμετάσχει γνωστά πρόσωπα του ποδοσφαίρου, όπως ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Τόμας Φρανκ, στέλνοντας το μήνυμα ότι ακόμη και μια μικρή κίνηση, ένα τηλεφώνημα, μια κουβέντα, μπορεί να κάνει τη μέρα και την ζωή κάποιου καλύτερη.