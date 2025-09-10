UEFA: Αποφασίζει αύριο (11/9) στα Τίρανα για το γήπεδο του τελικού του 2027

Στα Τίρανα συνεδριάζει αύριο (11/9) η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA-από τις 15:00 έως τις 18:00, αποφασίζοντας ανάμεσα σε άλλα θέμα για τον τόπο διεξαγωγής του τελικού Champions League 2027.

Να σημειωθεί ότι η υπουργός Αθλητισμού της Ισπανίας Πιλάρ Αλεγρία, στις 20 Μαίου... αποκάλυψε ότι η Ισπανία θα φιλοξενήσει στις 5/6/27 τον τελικό του Champions League του 2027 στο στάδιο «Metropolitano», έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μετά την απόρριψη του «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο, υποψήφια για τον τελικό του UCL 2027 ήταν το στάδιο όπου αγωνίζεται η Ατλέτικο Μαδρίτης και έχει ήδη φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League του 2019 μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ και το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού, που φιλοξένησε το Europa League της ίδιας χρονιάς με νίκη της Τσέλσι επί της Άρσεναλ (4-1).

Επίσης η εκτελεστική επιτροπή θα αποφασίσει για:

- Τελικό UEFA Champions League Γυναικών 2027

- Τελικό UEFA Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) Champions League 2026

- UEFA Futsal EURO Under-19 2027

- UEFA Futsal EURO Γυναικών 2027

- Τελικούς UEFA Nations League Γυναικών 2025 - πληρωμές μπόνους

- Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος UEFA Futsal Γυναικών

- Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Προκριματικής Διοργάνωσης UEFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Futsal 2028.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα θα πραγματοποιηθεί ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάσης στο FSHF Football House στα Τίρανα, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools, με τελετή έναρξης με τη συμμετοχή του προέδρου της UEFA, Αλεξάντρ Τσέφεριν, και του Προέδρου της αλβανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αρμάντ Ντούκα. Εκατό αγόρια και κορίτσια από τοπικά σχολεία θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, μαζί με τους πρεσβευτές της UEFA, Λουίς Φίγκο και Αλιόσα Ασάνοβιτς, καθώς και πρώην τοπικούς παίκτες και διασημότητες.