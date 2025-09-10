ΑΕΚ: Τα δεδομένα για την κορυφή της επίθεσης εν όψει Λιβαδειάς

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται εν όψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Βοιωτία και δεν είναι λίγα τα ερωτηματικά που υπάρχουν όσον αφορά τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Η Ένωση, είχε δέκα διεθνείς ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν από τις προπονήσεις λόγω υποχρεώσεων και πλέον θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, το πως θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ο Σέρβος τεχνικός. Ανάμεσα σε αυτούς τους δέκα, ήταν και οι τρεις σέντερ-φορ της ομάδας: Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι και Φραντζί Πιερό. Και οι τρεις, αγωνίστηκαν με τις εθνικές τους ομάδες, με τον διεθνή φορ από την Αϊτή να είναι αυτός που ολοκλήρωσε τελευταίος (χθες ξημερώματα) τις υποχρεώσεις του παίζοντας βασικός για 89’ λεπτά απέναντι στην Κόστα Ρίκα.

Από εκεί και πέρα ο Λούκα Γιόβιτς - που ξεκίνησε με την Λετονία στο προηγούμενο παιχνίδι - ήρθε χθες από τον πάγκο (στο ημίχρονο) στο παιχνίδι με την Αγγλία όπου η Σερβία γνώρισε βαριά ήττα με 0-5. Είναι σημαντικό πάντως για τον Σέρβο επιθετικό, ότι πήρε και χθες χρόνο συμμετοχής σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι πράγμα που θα τον βοηθήσει να βρει ρυθμό. Όσο για τον Ζίνι, ήταν ο πιο εντυπωσιακός από τους τρεις, δείχνοντας πως έχει επιστρέψει πιο δυνατός από το μικροπρόβλημα που τον ταλαιπώρησε, καθώς έκανε γκολ και ασίστ στο 3-1 της Ανγκόλας απέναντι στον Μαυρίκιο.

Ο κοινός παράγοντας και για τους τρεις λοιπόν εν όψει Λιβαδειάς είναι πως είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Αυτό το στοιχείο δεδομένα θα προσμετρηθεί από τον Μάρκο Νίκολιτς όσον αφορά την επιλογή του. Όπως θα προσμετρηθεί προφανώς και η κόπωση που ενδεχομένως να υπάρχει αλλά και η εικόνα που θα βγάλουν στα Σπάτα μέχρι και το Σάββατο που η ομάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία της.

Η λογική λέει ότι ο Ζίνι θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ένα προβάδισμα για την ενδεκάδα με δεδομένο πως έδειξε πως βρίσκεται στο 100% κάνοντας μάλιστα τη διαφορά για την Ανγκόλα και σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο Πιερό τελείωσε τελευταίος τις υποχρεώσεις του, ενώ με τον Γιόβιτς φαίνεται να γίνεται μια διαχείρηση για να μπει σταδιακάδα στην ενδεκάδα. Θυμίζουμε για την ιστορία, πως υπάρχει πάντα και ο Αντονί Μαρσιάλ που κάνει κανονικά προπόνηση στα Σπάτα και μάλιστα στο φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα σκόραρε. Αν και ο Γάλλος βέβαια, έχει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από την πρώτη μάχη με την Μπερ Σεβά στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena στις 24 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μέσα από τις δοκιμές του Μάρκο Νίκολιτς μια πιο καθαρή εικόνα για τις επιλογές του εν όψει του αγώνα της Κυριακής με τον Λεβαδεικό, όπου η Ένωση θα επιχειρήσει να κάνει το 3/3 στη Super League και να συνεχίσει με το απόλυτο.

Ο Λούκα Γιόβιτς μέχρι τώρα έχει 3 συμμετοχές με 1 γκολ, ο Ζίνι έχει 6 παιχνίδια (1 γκολ - 1 ασίστ) και ο Φραντζί Πιερό σε 8 παιχνίδια έχει το γκολ που έκρινε το ματς με τον Αστέρα που ήταν το τελευταίο πριν τη διακοπή.