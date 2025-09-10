Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση της διεθνούς χαφ, Πέιου

Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται την σεζόν 2025-2026, η Νάσια Πέιου.

Ενίσχυση στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, με την απόκτηση της Νάσιας Πέιου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νάσια Πέιου στο ποδοσφαιρικό τμήμα για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια πολύ σημαντική προσθήκη προχώρησε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του «τριφυλλιού» καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό της τη Νάσια Πέιου.

Η διεθνής χαφ με την Εθνική ομάδα γυναικών, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την «πράσινη» μεσαία γραμμή η οποία θα προσδώσει δυναμική και ποιότητα.

Η Πέιου αγωνιζόταν με τα χρώματα του ΟΦΗ την τελευταία τριετία και αναμφίβολα είναι ένα ακόμα σημαντικό βέλος στη φαρέτρα του Ντράγκαν Κνέζεβιτς.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Πέιου ανέφερε «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έρχομαι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ τα άτομα του Παναθηναϊκού για την εμπιστοσύνη και εύχομαι να έχουμε ένα όμορφο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με υγεία και χωρίς τραυματισμούς».