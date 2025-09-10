«Ο Γιαμάλ παρά λίγο να γίνει Βαυαρός με μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ»

Σύμφωνα με τη «BILD», το 2022 οι Βαυαροί είχαν φτάσει κοντά στην απόκτησή του, όταν ο Ισπανός ήταν ακόμη 15 ετών.
Μάλιστα, υπήρξε συνάντηση του τότε τεχνικού διευθυντή, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, με την πλευρά του ποδοσφαιριστή στη Μαδρίτη, ώστε να συζητηθεί η μετακόμισή του στο Μόναχο.
Το κόστος; Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό αμελητέο για το ταλέντο που αποδείχθηκε στη συνέχεια. Όλα, όμως, πήραν άλλη τροπή με την εμπλοκή του Χόρχε Μέντες, ο οποίος ανέλαβε ως μάνατζερ του Γιαμάλ και ακύρωσε κάθε συμφωνία.