«Ο Γιαμάλ παρά λίγο να γίνει Βαυαρός με μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ»

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι σήμερα το «χρυσό παιδί» της Μπαρτσελόνα και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όμως λίγο έλειψε να φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Σύμφωνα με τη «BILD», το 2022 οι Βαυαροί είχαν φτάσει κοντά στην απόκτησή του, όταν ο Ισπανός ήταν ακόμη 15 ετών.

Μάλιστα, υπήρξε συνάντηση του τότε τεχνικού διευθυντή, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, με την πλευρά του ποδοσφαιριστή στη Μαδρίτη, ώστε να συζητηθεί η μετακόμισή του στο Μόναχο.

Το κόστος; Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό αμελητέο για το ταλέντο που αποδείχθηκε στη συνέχεια. Όλα, όμως, πήραν άλλη τροπή με την εμπλοκή του Χόρχε Μέντες, ο οποίος ανέλαβε ως μάνατζερ του Γιαμάλ και ακύρωσε κάθε συμφωνία.