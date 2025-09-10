Έσοδα 10 εκατομμυρίων δολαρίων από τα εισιτήρια πριν καν... κυκλοφορήσουν

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει αρχίζει να αποφέρει έσοδα στην FIFA από εισιτήρια πριν ξεκινήσει η πώλησή τους.

Η Παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, έκανε γνωστό ότι συγκέντρωσε περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια μέσω του Δικαιώματος Αγοράς (RTBs), ενός μηχανισμού ψηφιακών κουπονιών μέσω της πλατφόρμας FIFA Collect, που διασφαλίζει την προτεραιότητα στην αγορά, αν και δεν περιλαμβάνει το εισιτήριο.

Εγγυάται όμως στους χρήστες δικαιώματα αγοράς εισιτηρίων μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εξειδικευμένη ιστοσελίδα marketingregistrado.

Σύμφωνα με στοιχεία των "New York Times", έχουν ήδη πωληθεί περισσότερα από 30.000 ψηφιακά κουπόνια, που αντιπροσωπεύουν έσοδα που υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια.



Κάθε RTB κοστίζει αρκετές εκατοντάδες δολάρια, αλλά δεν αντικαθιστά την αξία του εισιτηρίου, αφού οι φίλαθλοι πρέπει να πληρώσουν την πλήρη τιμή του εισιτηρίου όταν το επιλέξουν.



Οι δυνατότητες αυτής της πρωτοβουλίας είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς η FIFA εκτιμά ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 20 εκατομμύρια δολάρια.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ανακοίνωση (15/7) της FIFA η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την πρώτη κλήρωση εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα ανοίξει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι οπαδοί θα πρέπει να επισκεφθούν το FIFA.com/tickets για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Θα υπάρξουν αρκετές ξεχωριστές φάσεις πώλησης εισιτηρίων. Η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ξεκινά την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στην Πόλη του Μεξικού, με τον τελικό να διεξάγεται την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 στη Νέα Υόρκη του Νιου Τζέρσεϊ, που φιλοξενήθηκε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων την Κυριακή (13/7).

Θα είναι το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA μέχρι σήμερα, αποτελούμενο από 48 ομάδες και 104 αγώνες στις τρεις χώρες υποδοχής, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.