Πλήγμα στη Σίτι: Χάνει το ντέρμπι του Μάντσεστερ ο Μαρμούς

Νέο πρόβλημα για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Ομάρ Μαρμούς τραυματίστηκε με την εθνική Αιγύπτου και θα χάσει το ντέρμπι κόντρα στη Γιουνάιτεντ.

Ο Ομάρ Μαρμούς τραυματίστηκε στο γόνατο, στην αναμέτρηση της εθνικής Αιγύπτου με την Μπουρκίνα Φάσο για τα προκριματικά του Μουντιάλ, και θα απουσιάσει από το κυριακάτικο (14/9) ντέρμπι του Μάντσεστερ, όπως γνωστοποίησε η Σίτι.

Ο 26χρονος επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στους συνδέσμους και ο αγγλικός σύλλογος περιμένει την επιστροφή του, προκειμένου να εξακριβωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και το διάστημα που θα απαιτηθεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων.

Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα χάσει το τοπικό ντέρμπι της Premier League με τη Γιουνάιτεντ, με το όνομά του να προστίθεται στο απουσιολόγιο του Πεπ Γκουαρντιόλα, δίπλα σε αυτά των Ραγιάν Σερκί και Ματέο Κόβατσιτς. Παράλληλα, αμφίβολοι για το επικείμενο παιχνίδι των «σίτιζενς» είναι και οι Φόντεν και Σαβίνιο.