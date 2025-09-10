Σαμ Άλαρνταϊς: «Το μεγάλο μου λάθος με τον Ρούνεϊ στην Έβερτον»

Ο Σαμ Άλαρνταϊς αποκάλυψε την πιο μεγάλη του μεταμέλεια από τη θητεία του στην Έβερτον. Ότι δεν έδωσε αμέσως το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Άγγλος τεχνικός, που ανέλαβε τα «Ζαχαρωτά» το 2017, μίλησε με θαυμασμό για τον Ρούνεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που γέννησε η χώρα».

Παρά την εμπειρία και τη σχέση ζωής του επιθετικού με τον σύλλογο, ο Άλαρνταϊς παραδέχτηκε ότι δίστασε να τον καθιερώσει ως αρχηγό.

«Έπρεπε απλώς να πω στη διοίκηση: ‘Αυτός είναι ο Γουέιν, αγαπάει την ομάδα από παιδί, θα είναι αρχηγός μας’. Δεν το έκανα και το μετανιώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούνεϊ, που επέστρεψε το καλοκαίρι του 2017 στην Έβερτον μετά από 13 χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φόρεσε για λίγο το περιβραχιόνιο, αλλά σύντομα η αρχηγία επέστρεψε στον Φιλ Τζαγκιέλκα.