Σάλος στην Αγγλία με διαιτητή: Κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο παιδί!

Χαμός έχει ξεσπάσει με τον Ντέβιντ Κουτ στην Αγγλία, με τον Άγγλο διαιτητή απασχολεί ξανά, καθώς αυτή τη φορά κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ένα ανήλικο παιδί.

Για ακόμη μία φορά δημιουργείται σάλος γύρω από το όνομα του Ντέιβιντ Κουτ στην Αγγλία. Μετά τα βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα, όπου στο ένα κάνει χρήση κοκαΐνης και στο άλλο βρίζει χυδαία τον Γιούργκεν Κλοπ, ο διαιτητής κατηγορείται για κάτι σαφώς πιο σοβαρό.

Συγκεκριμένα, ο Κουτ κατηγορήθηκε για τη δημιουργία άσεμνου βίντεο με ανήλικο παιδί, με την είδηση προφανώς να δημιουργεί τον απόλυτο χαμό στην Αγγλία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το συγκεκριμένο βίντεο κατατάσσεται στην «Κατηγορία Α» στην Αγγλία, δηλαδή περιλαμβάνει παιδιά τα οποία βιάζονται ή κακοποιούνται σεξουαλικά από ενήλικες.

Τέλος, ο 43χρονος διαιτητής θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ την Πέμπτη (11/09), ώστε να περάσει από ακρόαση σχετικά με την κατηγορία.