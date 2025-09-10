Μίοντραγκ Ραντούλοβιτς στο SDNA: «Θα δείξει τις ικανότητές του ο Γκρούγιτς στην ΑΕΚ»

Το SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε τεχνικό της Εθνικής ομάδας του Μαυροβουνίου, Μίοντραγκ Ραντούλοβιτς και πήρε το προσωπικό του report για τον 29χρονο διεθνή Σέρβο χαφ με τον οποίο έχει βρεθεί αντίπαλος σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Μανίκια και μάλιστα για τα καλά έχει σηκώσει ο Μάρκο Γκρούγιτς στην ΑΕΚ.

Ο διεθνής Σέρβος μέσος έλαβε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα στα Σπάτα κι είναι καθαρά θέμα χρόνου να πάρει το επίσημο βάπτισμα του πυρός με τη φανέλα της Ένωσης.

Το SDNA επικοινώνησε με τον άλλοτε τεχνικό της Εθνικής ομάδας του Μαυροβουνίου (νυν ομοσπονδιακό κόουτς του Λιβάνου) Μίοντραγκ Ραντούλοβιτς (φωτ.) και πήρε το προσωπικό του report για τον 29χρονο χαφ με τον οποίο έχει βρεθεί αντίπαλος σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

«Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι ένας εξαιρετικός μέσος που δεν έχει ακόμη δείξει όλες τις δυνατότητές του.

Το 2016, όταν υπέγραψε για τη Λίβερπουλ, ήταν ένας από τους καλύτερους μέσους της εποχής του στην Ευρώπη. Έπαιξε για όλες τις εθνικές ομάδες της Σερβίας.

Οι συχνές αλλαγές συλλόγων καθώς και ένας σοβαρός τραυματισμός στη Χέρτα τον εμπόδισαν να είναι κορυφαίος παίκτης σε όλους τους συλλόγους όπου αγωνίστηκε.

Τώρα βρίσκεται στα καλύτερα του χρόνια ως παίκτης, γεμάτος εμπειρία και νομίζω ότι τελικά επέλεξε τη σωστή ομάδα (ΑΕΚ).

Θα συνεργαστεί με τον Μάρκο Νίκολιτς, έναν προπονητή που τον γνωρίζει καλά και που θα του βρει τη σωστή θέση στην ομάδα.

Πιστεύω ότι θα δείξει όλες τις ικανότητές του και είμαι σίγουρος ότι θα σημαίνει πολλά για την ΑΕΚ στο μέλλον».