ΟΦΗ: «Κρητικός» ο Βούκοτιτς

Ο ΟΦΗ ενισχύθηκε σημαντικά στη μεσαία γραμμή με την απόκτηση του Μαυροβούνιου μέσου, Ίλιγια Βούκοτιτς με διετές συμβόλαιο.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Μαυροβούνιου μέσου, Ilija Vukotic, ο οποίος υπέγραψε διετούς διάρκειας συμβόλαιο με την ομάδα μας.



Ο 26χρονος (γενν. 7/1/1999) διεθνής ποδοσφαιριστής έχει συμμετοχές σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της πατρίδας του, ενώ μετρά 3 συμμετοχές και 1 γκολ με την Εθνική Ανδρών.



Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της FK Lovcen Cetinje και της OFK Grbalj. Σε ηλικία 18 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Benfica, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με την Β’ ομάδα, μετρώντας 52 συμμετοχές και 4 γκολ.



Έχει αγωνιστεί επίσης με τα χρώματα της Boavista, με την οποία έχει 95 συμμετοχές και 4 γκολ.



Ilija , καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».