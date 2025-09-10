Χιούλμαντ: «Θέμα χρόνου η επιστροφή της Λεβερκούζεν, είναι μία μεγάλη πρόκληση»

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει αρκετή ποιότητα ως ομάδα για να παρουσιάσει κορυφαίες εμφανίσεις παρά τις πολλές αλλαγές το καλοκαίρι και το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν στην Bundesliga, δήλωσε (10/9) ο νέος προπονητής της Κάσπερ Χιούλμαντ.

Η Λεβερκούζεν ανακοίνωσε τον πρώην προπονητή της εθνικής Δανίας τη Δευτέρα (8/9) με διετές συμβόλαιο μετά την απόλυση του Έρικ τεν Χαγκ.

Ο Χιούλμαντ έχει πολλή δουλειά, καθώς η Λεβερκούζεν δεν έχει καταγράψει νίκη στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και η φορμαρισμένη Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Παρασκευή θα την επισκεφτεί.

«Είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζονται διαδικασίες για να λειτουργήσει αυτό», δήλωσε ο Χιούλμαντ σε συνέντευξη Τύπου.

«Δεν πατάς ένα κουμπί. Πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα και να δημιουργείς. Υπάρχει τόση πολλή ποιότητα. Θέλουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Ξαφνικά, ελπίζουμε ότι θα εκραγεί. Δεν ξέρουμε πότε. Μέχρι τότε θα έχουμε καλά λεπτά, κακά λεπτά και θα το κάνουμε να λειτουργήσει».

Η Λεβερκούζεν έχασε τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος με 2-1 εντός έδρας από την Χόφενχαϊμ πριν φέρει ισοπαλία 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης με 10 παίκτες, με συνέπεια την αποχώρηση του Τεν Χαγκ.

Ο Ολλανδός είχε αντικαταστήσει τον Τσάμπι Αλόνσο τον Μάιο, αφού ο Ισπανός έφυγε για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Λεβερκούζεν κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 2023-24 υπό τον Αλόνσο, κερδίζοντας τον πρώτο τίτλο της Bundesliga χωρίς να χάσει αγώνα, κατακτώντας το Κύπελλο Γερμανίας και φτάνοντας στον τελικό του Europa League.

Ωστόσο, μια καλοκαιρινή έξοδος βασικών παικτών, όπως οι Φλόριαν Βιρτς, Τζερεμί Φρίμπονγκ, Τζόναθαν Ταχ, Γκρανίτ Τζάκα και Αμίν Άντλι, έχει κάνει το έργο της οικοδόμησης πάνω στην επιτυχία του Αλόνσο μια ανηφορική μάχη.

Η Λεβερκούζεν δαπάνησε περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ για να αναδομήσει την ομάδα της, φέρνοντας τους Ιμπραήμ Μάζα, Μαλίκ Τίλμαν, Τζαρέλ Κουάνσα, Λόικ Μπάντε, Μαρκ Φλέκεν, μεταξύ άλλων.

«Αν θέλεις να είσαι κορυφαία ομάδα, πρέπει να είσαι καλός σε όλες σχεδόν τις πτυχές του παιχνιδιού», είπε ο 53χρονος Χιούλμαντ.

«Έχω την αίσθηση ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου εδώ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πώς θέλω να παίζω ποδόσφαιρο, πώς να ηγούμαι. Έχουν γίνει αλλαγές, αλλά έχουν απομείνει και πολύ, πολύ καλοί παίκτες. Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε μια φανταστική ομάδα εντός και εκτός γηπέδου», πρόσθεσε.