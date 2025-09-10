ΑΕΚ: Παρέδωσε αθλητικό υλικό στα σχολεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας γνωστοποίησε τη συνάντηση που υπήρξε μεταξύ του Δημάρχου Γιάννη Τομπούλογλου και αντιπροσωπείας της Διοίκησης της ΑΕΚ και τη νέα πολυεπίπεδη συνεργασία που θα υπάρξει.

Μια συνεργασία ουσιαστική με δράσεις, χορηγίες και κοινές πρωτοβουλίες. Παρών από πλευράς ΑΕΚ ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Mηνάς Λυσάνδρου, ο Β΄Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Αλέξης Αλεξίου και ο Αρμόδιος για τις σχέσεις ΠΑΕ ΑΕΚ και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, Νίκος Παντερμαλής. Ήδη μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΕΚ έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις με την παράδοση αθλητικού υλικού (και όχι μόνο) για τα σχολεία του Δήμου.

Η ανακοίνωση:

Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννη Τομπούλογλου και στελεχών της Δημοτικής Αρχής, με αντιπροσωπεία της Διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Εκ μέρους του Δήμου, στη συνάντηση μετείχαν, εκτός του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Τομπούλογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για τις σχέσεις του Δήμου με την ΑΕΚ, Βασίλης Γεωργιάδης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Χρήστος Δεστούνης.

Εκ μέρους της ΠΑΕ ΑΕΚ, παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Mηνάς Λυσάνδρου, ο Β΄Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Αλέξης Αλεξίου και ο Αρμόδιος για τις σχέσεις ΠΑΕ ΑΕΚ και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, Νίκος Παντερμαλής.

Οι δυο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ξεκινήσει μια ευρεία συνεργασία σε πολλά επίπεδα, με στόχο η ΑΕΚ να σταθεί δίπλα στην πόλη και τους δημότες της μέσα από δράσεις, χορηγίες και κοινές πρωτοβουλίες.

Το πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας ήδη ξεκίνησε, με την παράδοση αθλητικού υλικού για τα σχολεία του Δήμου.-