Το CIES χρίζει φαβορί για τον τίτλο τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, σύμφωνα με το CIES. Τους «ερυθρόλευκους» ακολουθεί η ΑΕΚ ενώ πιο πίσω είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Πιο συγκεκριμένα, το International Centre of Sport Studies (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών) χρίζει την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ως την πλέον πιθανή για να κατακτήσει τον τίτλο, διατηρώντας τα σκήπτρα. Ο Ολυμπιακός έχει 36,5% πιθανότητες για να κόψει πρώτος το νήμα ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με 29,0% (τερμάτισε τέταρτη πέρυσι), ο ΠΑΟΚ με 19,0% (τερμάτισε τρίτος πέρυσι), ο Παναθηναϊκός με 10,1% (τερμάτισε δεύτερος πέρυσι) και ο Άρης με 4,2% (τερμάτισε πέμπτος πέρυσι). Όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι έχουν κάτω από 0,1% πιθανότητα - κάτι μάλλον φυσιολογικά μιας και αναφερόμαστε στην Ελλάδα.

Όπως στη χώρα μας έτσι και στην Αγγλία, η νυν πρωταθλήτρια είναι το φαβορί σύμφωνα με το CIES να πανηγυρίσει και φέτος τον τίτλο, έχοντας 28,9% πιθανότητες ενώ έπονται Άρσεναλ (18,8%), Τσέλσι (16,2%) και Μάντσεστερ Σίτι (14,4%). Στην Ισπανία αναμένεται αλλαγή στην κορυφή της LaLiga, αφού προβάδισμα δίνεται στη Ρεάλ Μαδρίτης με 40,6% έναντι της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα (29,6%) ενώ από κοντά ακολουθεί η Ατλέτικο Μαδρίτης (22,1%).

Στη Γαλλία δεν τίθεται θέμα, με την Παρί Σεν Ζερμέν να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί με ποσοστό 73,0%, με τη Μονακό να είναι δεύτερη με, μόλις, 7,7%. Αντίστοιχα, στη Γερμανία δύσκολα θα ανακόψει κάποιος σύλλογος το δρόμο της Μπάγερν Μονάχου προς την κορυφή της Bundesliga. Οι Βαυαροί έχουν 61,4% ενώ Μπορούσια Ντόρτμουντ (8,8%) και Μπάγερ Λεβερκούζεν (8,3%) ακολουθούν από μακρινή απόσταση. Στη Serie A, τέλος, το CIES δίνει διψήφιο αριθμό πιθανοτήτων σε πέντε συλλόγους: προηγείται η Ίντερ με 25,6%, για να ακολουθήσουν οι Γιουβέντους (18,2%), Νάπολι (17,4%), Ρόμα (13,3%) και Μίλαν (11,3%).

Σε άλλα πρωταθλήματα που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, η ομάδα του Χρήστο Τζόλη έχει τις περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση της Pro League. Στο 36,3% βρίσκεται η Κλαμπ Μπριζ, ακολουθεί η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 24,9% ενώ η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι στο 16,2%. Στην Πορτογαλία, τέλος, προξενεί εντύπωση το πόσο χαμηλά βρίσκεται η Πόρτο. Οι «δράκοι» είναι τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση της Primeira Liga με 10,0% ενώ προηγούνται η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Γιώργου Βαγιαννίδη και Φώτη Ιωαννίδη με 39,3%, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με 24,5% αλλά και η Μπράγκα με 21,1%.