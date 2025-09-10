Εθνική ομάδα: Τα εισιτήρια για Γλασκώβη και Κοπεγχάγη

Τη δυνατότητα να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής ομάδας στα κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια με Σκωτία και Δανία θα έχουν οι Έλληνες φίλαθλοι.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ για το παιχνίδι στη Γλασκώβη:

Από σήμερα και μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Σκωτία-Ελλάδα στις 9 Οκτωβρίου στην Γλασκώβη, όπου θα συνεχιστεί το ταξίδι της επιστροφής της Εθνικής στο Μουντιάλ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους στο Hampden Park μέσω του pame-ethniki.gr και της Ticketmaster.



Σημαντικές Πληροφορίες



Τιμές εισιτηρίων:

1st category | South Lower | Section I6 | 55€

2nd category | West Stand | Section A2-A5 | 50€



Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.



Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση εισιτηρίου:

-Ονοματεπώνυμο κατόχου (αγγλικοί χαρακτήρες)

-Αρ.Διαβατηρίου

-Email



Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος λαμβάνει επιβεβαιωτικό email αγοράς, το οποίο δεν θα αποτελεί το εισιτήριο εισόδου. Για την είσοδό τους στο γήπεδο, οι φίλαθλοι οφείλουν να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:



Τα εισιτήρια θα εισαχθούν στην εφαρμογή Hampden Park Tickets περίπου 1 εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου θα λάβει ένα email με οδηγίες για το πώς να εγγραφεί και να συνδεθεί στην εφαρμογή για να κατεβάσει το εισιτήριό του.



Το πρωί του αγώνα, ο κωδικός QR, τον οποίο θα σαρώσετε στα τουρνικέ, θα εμφανιστεί στο τηλέφωνό σας. Δεν χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα του αγώνα για να εμφανιστεί ο κωδικός QR στο εισιτήριο.



Απαγορευμένα είδη και κώδικας συμπεριφοράς:

https://www.scottishfa.co.uk/scotland/supporters-tickets/matchday-information/code-of-conduct/

H ανακοίνωση για τα εισιτήρια με τη Δανία:

Έως την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ή μέχρις εξαντλήσεώς τους θα βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων εισιτήρια του αγώνα Δανία-Ελλάδα στο Parken της Κοπεγχάγης στις 12 Οκτωβρίου για την 4η αγωνιστική των European Qualifiers. Αναλυτικές πληροφορίες



Κατηγορίες/τιμές εισιτηρίων:

1st category | Section A9 | 81€

2nd category | Section D1-D2 | 55€



Κανάλια πώλησης:

Pame ethniki

Ticketmaster



Ημερομηνίες διάθεσης:

Έναρξη: 10/09/2025 12:00

Λήξη: 06/10/2025 12:00

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.



Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση εισιτηρίου

-Ονοματεπώνυμο κατόχου (αγγλικοί χαρακτήρες)

-ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου

-Email



Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος λαμβάνει το εισιτήριο εισόδου του στo email του λογαριασμού του.

https://www.scottishfa.co.uk/scotland/supporters-tickets/matchday-information/stadium-rules-regulations/