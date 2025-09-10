Στο Δίκτυο Σχολών του Ολυμπιακού και ο Κορυδαλλός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας νέας Σχολής ποδοσφαίρου στον Κορυδαλλό, σε συνεργασία με την Προοδευτική Νεολαία.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας Σχολής ποδοσφαίρου στον Κορυδαλλό, σε συνεργασία με την Προοδευτική Νεολαία.

Η Προοδευτική είναι το νέο μέλος του Δικτύου των Σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, μία ομάδα από την οποία έχουν αγωνιστεί στον Ολυμπιακό αρκετοί ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, όπως είναι ο Τάσος Πάντος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στον σύλλογο και πλέον είναι επί σειρά ετών προπονητής στην Ακαδημία του Θρύλου.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού καλωσορίζει το νέο μέλος στο Δίκτυο των «ερυθρόλευκων» Σχολών, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Πληροφορίες

Ομάδα: Προοδευτική Νεολαία

Διεύθυνση Γηπέδου: Πλατάνων & Χρυσοστόμου Σμύρνης, Νίκαια

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6936758102 – 6974816948

Email: [email protected]

Επικεφαλής Σχολής: Νικόλαος Πανταζόπουλος

Τεχνικός διευθυντής: Μανώλης Πράσινος

Προπονητές: Σπύρος Ηλιόπουλος, Γιώργος Ροδόπουλος, Μάριος Μπαλατσούρας».