Στο Δίκτυο Σχολών του Ολυμπιακού και ο Κορυδαλλός

Η σχετική ανακοίνωση:
«Η διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας Σχολής ποδοσφαίρου στον Κορυδαλλό, σε συνεργασία με την Προοδευτική Νεολαία.
Η Προοδευτική είναι το νέο μέλος του Δικτύου των Σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, μία ομάδα από την οποία έχουν αγωνιστεί στον Ολυμπιακό αρκετοί ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, όπως είναι ο Τάσος Πάντος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στον σύλλογο και πλέον είναι επί σειρά ετών προπονητής στην Ακαδημία του Θρύλου.
Η οικογένεια του Ολυμπιακού καλωσορίζει το νέο μέλος στο Δίκτυο των «ερυθρόλευκων» Σχολών, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.
Πληροφορίες
Ομάδα: Προοδευτική Νεολαία
Διεύθυνση Γηπέδου: Πλατάνων & Χρυσοστόμου Σμύρνης, Νίκαια
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6936758102 – 6974816948
Email: [email protected]
Επικεφαλής Σχολής: Νικόλαος Πανταζόπουλος
Τεχνικός διευθυντής: Μανώλης Πράσινος
Προπονητές: Σπύρος Ηλιόπουλος, Γιώργος Ροδόπουλος, Μάριος Μπαλατσούρας».