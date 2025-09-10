Άρης: Οι Τσιγκρίνσκι - Χακόμπο στο τεχνικό επιτελείο του Χιμένεθ (pics)

Με δύο... γνώριμους της ελληνικής πραγματικότητας συμπληρώνεται το τεχνικό επιτελείο του Ισπανού τεχνικού, καθώς ο Ντμίτρι Τσιγκρίνσκι, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, θα είναι βοηθός προπονητή, ενώ προπονητής τερματοφυλάκων θα είναι ο Σανθ Χακόμπο, πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ.
Όπως αναφέρει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ:
«Το νέο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας (από αριστερά Dmytro Chygrynskyi - Jesus Calderon βοηθοί προπονητή, Manolo Jimenez, Pablo Arrans προπονητής φυσικής κατάστασης, Jacobo Sanz προπονητής τερματοφυλάκων)