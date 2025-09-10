Άρης: Οι Τσιγκρίνσκι - Χακόμπο στο τεχνικό επιτελείο του Χιμένεθ (pics)

Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί τον νέο προπονητή του Άρη, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να γνωστοποιεί το τεχνικό του επιτελείο.

Με δύο... γνώριμους της ελληνικής πραγματικότητας συμπληρώνεται το τεχνικό επιτελείο του Ισπανού τεχνικού, καθώς ο Ντμίτρι Τσιγκρίνσκι, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, θα είναι βοηθός προπονητή, ενώ προπονητής τερματοφυλάκων θα είναι ο Σανθ Χακόμπο, πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ:

«Το νέο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας (από αριστερά Dmytro Chygrynskyi - Jesus Calderon βοηθοί προπονητή, Manolo Jimenez, Pablo Arrans προπονητής φυσικής κατάστασης, Jacobo Sanz προπονητής τερματοφυλάκων)

