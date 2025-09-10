Η ΑΕΚ ανακοίνωσε πακέτο εισιτηρίων για τους ευρωπαϊκούς αγώνες - Αφορά τους κατόχους διαρκείας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει πως ξεκίνησε η διάθεση του πακέτου εισιτηρίων ευρωπαϊκών αγώνων που απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους διαρκείας, οι οποίοι μπορούν να το αγοράσουν στην προνομιακή έκπτωση 21% της συνολικής αξίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης του πακέτου εισιτηρίων ευρωπαϊκών αγώνων, που αφορά τους τρεις εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Conference League.



Το πακέτο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους διαρκείας της σεζόν 2025-2026. Οι ίδιοι θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν το πακέτο των ευρωπαϊκών αγώνων στην προνομιακή έκπτωση 21% της συνολικής αξίας των εισιτηρίων.



Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ο φίλαθλος να κατοχυρώσει τη μόνιμη θέση του στο γήπεδο για τις αναμετρήσεις:

ΑΕΚ-Aberdeen στις 23 Οκτωβρίου 2025 (19.45)

ΑΕΚ-Shamrock Rovers στις 6 Νοεμβρίου 2025 (19.45)

ΑΕΚ-U. Craiova στις 18 Δεκεμβρίου 2025 (22.00)

Τα εισιτήρια και για τα τρία παιχνίδια θα αποσταλούν μέσα στις επόμενες ημέρες στο e-mail, μέσω του οποίου θα έχει γίνει η αγορά.



H περίοδος διάθεσης του πακέτου των ευρωπαϊκών αγώνων, θα ανοίξει την Παρασκευή 12/9 στις 12.00 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 22/9, επίσης στις 12.00 το μεσημέρι.



Σας περιμένουμε όλους στο πλευρό της ΑΕΚ, για να ζήσουμε μαζί μοναδικές ευρωπαϊκές στιγμές και να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!